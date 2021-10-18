Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака

Тельцов ждет благоприятный период, а ракам советуют сжигать все мосты с прошлым

Гороскоп на сегодня, 18 октября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овен

Вам сегодня представится возможность удалить из жизни все ненужное. Удерживать это уже бессмысленно. Настал черед разительных изменений.

Телец

Благоприятный период для представителей вашего знака. Сегодня вы словно переродитесь и попробуете заново начать свой путь. Отбросьте сомнения, вы все делаете правильно.

Близнецы

День знаменует понимание вещей, от которых вы давно убегаете. Они настигнут вас и будут грубы, жестоки, неприятны. И все же именно они приведут вас к намеченной цели.

Рак

Впереди отличное время, энергию которого стоит направить на прощание с тесными узами. Отношения, которые себя изжили, нелюбимая работа, друг, с которым не осталось общих интересов. Сжигайте мосты беспощадно, только так обретёте гармонию.

Лев

Сегодняшний день принесет некоторые потери, с которыми придется справиться без посторонней помощи. Но не бойтесь, в вас достаточно силы для рывка.

Дева

Вам сегодня стоит держать ухо востро. Звезды обещают дать ответы на многие ваши вопросы. Но для этого придется прислушиваться к людям: кто-то скажет нужные вам и правильные слова.

Весы

Не бойтесь показаться некомпетентными. Сегодня хорошее время для общения с начальством и коллегами. Они заметят вашу инициативность и помогут освоить те навыки, которых вам так не хватало.

Скорпион

День для вас окажется невероятно ценным. Мощный заряд энергии озарит ваше сознание, из-за чего работа выполнится будто по велению волшебной палочки.

Стрелец

Будьте аккуратны, день довольно опасен. Придется столкнуться с людьми или событиями, которые испортят настроение. Впрочем, масштабной трагедии удастся избежать.

Козерог

Хорошее время для работы в команде, поиска скрытых проблем вместе с психологом, партнёрских инициатив. Отбросьте желание все делать в одиночку, Вселенная направляет к вам достойных людей.

Водолей

Вам сегодня придется сойти с накатанной дорожки и проявить качества, нетипичные для вас. Душа требует творчества и благородного риска. Что ж, не противьтесь.

Рыбы

Займитесь самопознанием, поиском страхов, обнаружением внутренних преград к реализации желаемого. Когда что-то осознаете, начните долгосрочное планирование.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram