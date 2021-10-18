Ученик открыл стрельбу в школе под Пермью

Пострадавших в результате инцидента нет
В поселке Сарс Пермского края ученик устроил стрельбу в школе, пишет в понедельник ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется при этом, что информацию подтвердили в региональном управлении МВД.
"Он успел один раз выстрелить из него в потолок. В момент происшествия в учебном заведении находилась только вахтерша, она не пострадала", - рассказал собеседник агентства.
Стрелявший задержан. Полицейские сейчас выясняют, каковы были его мотивы. Также устанавливается, из какого именно оружия он стрелял.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: