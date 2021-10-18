Ученик открыл стрельбу в школе под Пермью

Пострадавших в результате инцидента нет

В поселке Сарс Пермского края ученик устроил стрельбу в школе, пишет в понедельник ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется при этом, что информацию подтвердили в региональном управлении МВД.

"Он успел один раз выстрелить из него в потолок. В момент происшествия в учебном заведении находилась только вахтерша, она не пострадала", - рассказал собеседник агентства.

Стрелявший задержан. Полицейские сейчас выясняют, каковы были его мотивы. Также устанавливается, из какого именно оружия он стрелял.

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