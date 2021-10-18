Власти увеличат размер пособия по уходу за ребенком

Это касается как минимальной, так и максимальной суммы

Как следует из заключения Счетной палаты "О бюджете Фонда социального страхования России на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов", на который ссылается ТАСС, с 1 февраля 2022 года минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком вырастет на 5,8% до 7493 рублей.

Максимальный размер при этом увеличится до 31282 рублей. Сейчас минимальная сумма составляет 7083 рубля, максимальная - 29600 рублей.

Всего же расходы на выплату ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет составят 169,5 миллиарда рублей.

Кроме того, на 5,8% будет проиндексировано единовременное пособие при рождении ребенка. Оно составит 19981 рубль (сейчас - 18886 рублей).

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