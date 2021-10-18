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В Росгвардии прокомментировали информацию о драке на испытаниях

08:52
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Участники состязаний лишь проявили эмоции

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал в беседе с ТАСС появившиеся в Сети данные о том, что в Ставропольском крае бойцы спецподразделений подрались на состязаниях за получение краповых беретов.

Как заметил Грибакин, на любом соревновании участники проявляют эмоции.

"К этому надо относиться так, как это происходит на любом состязании. И в данном случае не происходило каких-либо драк, а уж тем более выяснения отношений. Это всего лишь эмоции, а победил сильнейший, с чем команду победителя мы поздравляем", - заметил представитель Росгвардии.

Он добавил, что бойцы спецподразделений не снимают краповые береты в знак несогласия с исходом соревнований.

Ранее в Telegram распространилась информация о том, что в учебном центре Росгвардии "Тамбукан" некоторые спецназовцы при сдаче нормативов на краповый берет мошенничали, что привело к массовой драке.

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