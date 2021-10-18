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Власти Японии стремятся подписать мирный договор с Россией

09:18
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Япония при этом не оставляет притязаний на южную часть Курил

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил в понедельник, что власти страны стремятся подписать мирный договор с Россией.
Путин: позиция Японии по вопросу Курил неоднократно менялась

"Правительство Японии стремится подписать мирный договор с Россией, решив проблему принадлежности четырех северных островов, чтобы не передавать эту проблему следующим поколениям", - сказал он (цитата по ТАСС).

Мацуно добавил, что этот документ лежит в основе восстановления дипломатических отношений между государствами.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе беседы подтвердили заинтересованность в развитии отношений по всем направлениям.

Япония не оставляет притязаний на южную часть Курил, которую называет своими Северными территориями. Россия неоднократно подчеркивала неоспоримость своего суверенитета над всем архипелагом.

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