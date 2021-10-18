Власти Японии стремятся подписать мирный договор с Россией

Япония при этом не оставляет притязаний на южную часть Курил
Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил в понедельник, что власти страны стремятся подписать мирный договор с Россией.
"Правительство Японии стремится подписать мирный договор с Россией, решив проблему принадлежности четырех северных островов, чтобы не передавать эту проблему следующим поколениям", - сказал он (цитата по ТАСС).
Мацуно добавил, что этот документ лежит в основе восстановления дипломатических отношений между государствами.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе беседы подтвердили заинтересованность в развитии отношений по всем направлениям.
Япония не оставляет притязаний на южную часть Курил, которую называет своими Северными территориями. Россия неоднократно подчеркивала неоспоримость своего суверенитета над всем архипелагом.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram