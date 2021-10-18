Песков: Россия никому не угрожает

Москва ищет партнерства
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью для документального фильма "Владимир Путин: хозяин игры" (Poutine, le maître du jeu) телеканала France 5, в котором, в частности, ответил на вопрос, хочет ли Россия, чтобы Европа "разобщилась".
По словам кремлевского спикера, Москва совершенно не заинтересована в подобном развитии событий.
"Мы хотели бы, чтобы нас услышали: мы никому не угрожаем, мы не представляем опасность, мы огромная, сильная страна, которая ищет партнеров", - подчеркнул пресс-секретарь.
Перспективу вступления Украины в НАТО Песков назвал "худшим сценарием", уточнив, что в таком случае Россия примет меры "по обеспечению собственной безопасности".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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