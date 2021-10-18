Подхвативший инфекцию Билл Клинтон выписан из больницы

Бывший президент США продолжит лечение антибиотиками дома

Экс-президента США Билла Клинтона, который был госпитализирован с заражением крови на прошлой неделе, выписали из больницы. Он покинул стены медицинского центра Ирвайна в городе Оранж в сопровождении жены Хиллари.

О госпитализации 75-летнего Клинтона стало известно в четверг. Лечащий врач сообщил, что угрозы жизни его пациента нет. У Клинтона была диагностирована инфекция мочевыводящих путей, которая затем попала в кровеносную систему, но её вовремя выявили.

42-го президента США пролечили антибиотиками, передает "ТВ Центр". Курс, правда, ещё не закончен. Клинтон будет завершать его дома в Нью-Йорке, куда он и направился из больницы. Сам политик сообщил, что он в отличном настроении, проводит время с семьёй, общается с друзьями и смотрит американский футбол.

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