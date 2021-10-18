ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появились подробности о стрельбе в школе под Пермью

08:47
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Ученика обезвредил директор учебного заведения

Ученика шестого класса, который устроил стрельбу в школе в Октябрьском городском округе Пермского края, обезвредила директор учебного заведения. Об этом в понедельник, 18 октября, рассказали в региональном министерстве безопасности.
Ученик открыл стрельбу в школе под Пермью

Школьник произвел два выстрела из оружия в стену и в потолок. При этом никто не пострадал.

Как уточнили в пермском министерстве безопасности, подросток находился в состоянии эмоционального расстройства. Директор школы увела ребенка в кабинет и после разговора с учеником убедила его отдать ей оружие.

В администрации Октябрьского городского округа рассказали, что устроивший стрельбу мальчик — из благополучной семьи, которая на учете не состояла. Другие обстоятельства происшествия выясняются, сообщает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция на месте стрельбы
Полиция на месте стрельбы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.