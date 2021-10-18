Появились подробности о стрельбе в школе под Пермью

Ученика обезвредил директор учебного заведения

Ученика шестого класса, который устроил стрельбу в школе в Октябрьском городском округе Пермского края, обезвредила директор учебного заведения. Об этом в понедельник, 18 октября, рассказали в региональном министерстве безопасности.

Школьник произвел два выстрела из оружия в стену и в потолок. При этом никто не пострадал.

Как уточнили в пермском министерстве безопасности, подросток находился в состоянии эмоционального расстройства. Директор школы увела ребенка в кабинет и после разговора с учеником убедила его отдать ей оружие.

В администрации Октябрьского городского округа рассказали, что устроивший стрельбу мальчик — из благополучной семьи, которая на учете не состояла. Другие обстоятельства происшествия выясняются, сообщает ТАСС.

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