В Думе предложили ограничить стоимость обучения в вузах

Это сделает высшее образование более доступным

В России следует установить предельные максимальные суммы стоимости обучения в высших учебных заведениях. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы Василий Власов и Владимир Сипягин.

В письме министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову парламентарии указали, что в московских вузах стоимость годового обучения может составлять полмиллиона рублей и более. Это в 20—30 раз превышает прожиточный минимум, установленный в столице. В регионах размер годовой стоимости обучения в вузах может доходить до 15 прожиточных минимумов.

Такие колоссальные средства домохозяйства вынуждены тратить на протяжении нескольких лет, подчеркнули Власов и Сипягин.

Депутаты предложили для повышения доступности высшего образования оценить целесообразность введения для государственных высших учебных заведений предельно допустимого потолка годовой цены за обучение.

Авторы инициативы полагают, что следует ограничить ежегодную плату за учебу в вузе восемью прожиточными минимумами для конкретного региона, в котором находится учебное заведение, сообщает RT.

Научный руководитель Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов заявил ранее, что ведущие вузы России теряют в среднем 50% студентов, которые рано себя проявляют. Речь о тех студентах, которые имеют опубликованные статьи и доклады уже на этапе бакалавриата.

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