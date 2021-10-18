Опрос показал, кто из специалистов больше всего доволен зарплатой

Меньше всего - секретари и дизайнеры
Как показал опрос сервиса Superjob, результаты которого приводит ТАСС, программисты чаще, чем представители других профессий, говорят об удовлетворении уровнем заработной платы (42%).
"За год зарплатные предложения работодателей увеличились на 26,3% в номинальном выражении", - говорится в исследовании.
Там также указано, что среди руководителей уровнем зарплаты доволен каждый третий (34%), среди медицинских работников и маркетологов - каждый четвертый (по 26%).
Среди юристов, экономистов и проектировщиков удовлетворенность уровнем дохода высказали по 24% респондентов. Среди HR-менеджеров - 23%.
Реже прочих достойным свой заработок называют секретари (12%), дизайнеры (14%), психологи и офис-менеджеры (по 15%).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram