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Опрос показал, кто из специалистов больше всего доволен зарплатой

09:10
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Меньше всего - секретари и дизайнеры

Как показал опрос сервиса Superjob, результаты которого приводит ТАСС, программисты чаще, чем представители других профессий, говорят об удовлетворении уровнем заработной платы (42%).
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"За год зарплатные предложения работодателей увеличились на 26,3% в номинальном выражении", - говорится в исследовании.

Там также указано, что среди руководителей уровнем зарплаты доволен каждый третий (34%), среди медицинских работников и маркетологов - каждый четвертый (по 26%).

Среди юристов, экономистов и проектировщиков удовлетворенность уровнем дохода высказали по 24% респондентов. Среди HR-менеджеров - 23%.

Реже прочих достойным свой заработок называют секретари (12%), дизайнеры (14%), психологи и офис-менеджеры (по 15%).

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