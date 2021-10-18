Медведчук отверг наличие российского гражданства

Владимир Зеленский допускает возможность обмена, если у политика есть паспорт России

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что у него нет другого гражданства, кроме украинского. Идея обмена на украинцев, содержащихся в России, политика не интересует.

Обмен — в случае, если у Медведчука есть паспорт гражданина России, — допускает президент Украины Владимир Зеленский, пишет РИА Новости. По оценке Медведчука, высказанная Зеленским идея продемонстрировала, "в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина".

Ранее Зеленский ответил на вопрос журналиста, поступали ли Украине предложения от России по теме Медведчука. "Прямых вещей не было. Какие могут быть намеки, если Медведчук - гражданин Украины и к нему применяется украинское законодательство?! С другой стороны — если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство, к примеру, ну, вполне возможно. Скажем так, вполне возможно. Тогда бы мы с удовольствием после этого подтверждения, или хотя бы намека, рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине", — заявил президент Украины.

На слова Зеленского уже отреагировали в Раде. Депутат Ренат Кузьмин предположил, что Киев взял политика в заложники, чтобы шантажировать Москву.

"Так Медведчука просто взяли в заложники? Для того, чтобы шантажировать (президента России Владимира — ред.) Путина? Для того, чтобы обменять на дешевый газ? Или на дешевый уголь? Или на показ телесериала "Сваты" на "Россия 1"?" — написал он в своем Telegram-канале.

Виктора Медведчука обвиняют в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Политик содержится под домашним арестом.

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