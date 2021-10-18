Стало известно, что грозит ученику за стрельбу в школе под Пермью

Шестиклассника не привлекут к уголовной ответственности

Ученика шестого класса, который устроил стрельбу в школе в Октябрьском городском округе Пермского края, не привлекут к уголовной ответственности. Об этом в понедельник, 18 октября, рассказал источник в правоохранительных органах.

Школьник произвел два выстрела из оружия в стену и в потолок. При этом никто не пострадал. Директор школы убедила подростка отдать ей оружие.

В правоохранительных органах напомнили, что по российскому законодательству уголовная ответственность наступает с 16 лет, а в случае особо тяжких преступлений — с 14 лет. Однако школьник, устроивший стрельбу, еще не достиг данного возраста.

При этом суд может отправить несовершеннолетнего в возрасте от 11 лет в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, если ребенок не подлежат уголовной ответственности из-за возраста, сообщает ТАСС.

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