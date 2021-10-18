Собянин рассказал о развитии энергетического комплекса Москвы

В ходе Российской энергетической недели обсуждались вопросы энергетики мегаполисов

Жители больших городов оставляют гораздо меньший экологический след по сравнению с жителями небольших поселений. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что в ходе Российской энергетической недели, мероприятий которой прошли в столице с 13 по 15 октября, обсуждались в том числе вопросы энергетики мегаполисов.

В общественном сознании большие города представляются сгустками проблем. Считается само собой разумеющимся, что они наносят максимальный ущерб экологии, отметил Собянин. Однако в действительности мегаполисы наносят меньший урон.

Мэр Москвы пояснил, что за счет концентрации населения эффективность расходования энергии в мегаполисах гораздо выше, чем в малых городах или в селе. В частности, с 1990 года население Москвы увеличилось на треть, но при этом эмиссия углекислого газа уменьшилась на четверть, а выбросы вредных веществ в атмосферу сегодня вдвое ниже, чем десять лет назад.

Развитие мегаполисов является не препятствием, а ключом к решению многих экологических проблем, указал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Ранее вице-премьер России Александр Новак рассказал о проекте "Чистая энергетика", который направлен на развитие в стране экологичной энергетики. В 2021 году создается система торговли безуглеродными сертификатами, а к 2024 году планируется обеспечить 100%-ное подтверждение потребления чистой электроэнергии экспортерами России.

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