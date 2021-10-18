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Три человека погибли при пожаре в Кронштадте

09:28
  • понедельник
  • 18 октября 2021

12 человек были эвакуированы

В квартире на Пролетарской улице в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга произошел пожар, передает "Интерфакс" со ссылкой на управление МЧС по городу.

Уточняется, что загорелась комната. Погибли три человека. Это двое мужчин и женщина. Пожарные вынесли людей из горящей квартиры, но спасти их медики не смогли.

В настоящее время возгорание уже потушено. 12 человек были эвакуированы.

Дознаватели выясняют причины пожара.

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