Три человека погибли при пожаре в Кронштадте

12 человек были эвакуированы
В квартире на Пролетарской улице в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга произошел пожар, передает "Интерфакс" со ссылкой на управление МЧС по городу.
Уточняется, что загорелась комната. Погибли три человека. Это двое мужчин и женщина. Пожарные вынесли людей из горящей квартиры, но спасти их медики не смогли.
В настоящее время возгорание уже потушено. 12 человек были эвакуированы.
Дознаватели выясняют причины пожара.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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