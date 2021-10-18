МЭР ухудшило прогноз по реальным доходам россиян

Рост по итогам года будет, но не на 3%

Министерство экономического развития сообщило газете "Известия", что по итогам 2021 года реальные располагаемые доходы россиян вырастут не на 3%, а на 2,5%.

В ведомстве пояснили, что рост будет обеспечен увеличением трудовых доходов граждан. Это касается как повышения реальных зарплат, так и восстановления численности занятых.

Кроме того, ожидается позитивный эффект от увеличения поступлений от предпринимательской деятельности и собственности.

"На восстановление доходов нацелены принятые правительством стратегические инициативы и единый план достижения национальных целей", - отметили в министерстве.

Реальные располагаемые денежные доходы населения - это скорректированные на инфляцию денежные доходы минус обязательные платежи.

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