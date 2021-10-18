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Ребенок пострадал при стрельбе в школе в Пермском крае

09:59
  • понедельник
  • 18 октября 2021

После оказания помощи пострадавшего отпустили домой

Ребенок пострадал после стрельбы в школе в Октябрьском городском округе Пермского края. Об этом в понедельник, 18 октября, рассказали в краевом министерстве территориальной безопасности.
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18 октября шестиклассник произвел два выстрела из оружия в стену и в потолок в здании школы. Директор учебного учреждения убедила подростка отдать ей оружие. Сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал.

По уточненным данным, в Октябрьскую центральную районную больницу поступил ребенок с небольшими ссадинами. Его состояние было оценено как удовлетворительное. После оказания необходимой помощи ребенка отпустили домой.

Между тем глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил проверить охранную организацию, которая обеспечивала безопасность в школе. Также по поручению губернатора в Октябрьский округ выехали представили министерства образования, в том числе курирующие дополнительное образование и работу с психологами, сообщает РИА Новости.

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