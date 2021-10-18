Ребенок пострадал при стрельбе в школе в Пермском крае

После оказания помощи пострадавшего отпустили домой
Ребенок пострадал после стрельбы в школе в Октябрьском городском округе Пермского края. Об этом в понедельник, 18 октября, рассказали в краевом министерстве территориальной безопасности.
18 октября шестиклассник произвел два выстрела из оружия в стену и в потолок в здании школы. Директор учебного учреждения убедила подростка отдать ей оружие. Сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал.
По уточненным данным, в Октябрьскую центральную районную больницу поступил ребенок с небольшими ссадинами. Его состояние было оценено как удовлетворительное. После оказания необходимой помощи ребенка отпустили домой.
Между тем глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил проверить охранную организацию, которая обеспечивала безопасность в школе. Также по поручению губернатора в Октябрьский округ выехали представили министерства образования, в том числе курирующие дополнительное образование и работу с психологами, сообщает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram