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В пяти областях Украины ввели красный уровень эпидемической опасности

10:00
  • понедельник
  • 18 октября 2021

В том числе Одесская и Донецкая

В пяти областях Украины ввели строгие санитарные ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, передает ТАСС со ссылкой на решение Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Это касается Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областей.

Уточняется, что в красной зоне приостанавливается работа общественного транспорта, заведений общественного питания, торговых центров. При этом ряд учреждений, в том числе кинотеатры и кафе, могут продолжить работу, если все сотрудники и посетители получили обе дозы вакцины.

Ряд школ на Украине на неделю раньше ушли на каникулы из-за увеличения числа новых случаев COVID-19.

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