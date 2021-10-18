Сноуден раскритиковал Telegram из-за фейковых каналов

Руководство мессенджера знает о существовании таких аккаунтов, но не блокирует их, рассказал экс-сотрудник АНБ США
Эдвард Сноуден раскритиковал бездействие Telegram в отношении фейковых аккаунтов.
"Telegram знает, что нижеприведенная учетная запись — фейк, и у меня нет учетной записи у них. Но они позволили этому парню продолжать публиковать сумасбродный мусор под вывеской "Official_EdwardSnowden" и даже свастику, которую пользователи Telegram посмотрели более 80 тысяч раз", — написал бывший сотрудник АНБ США в Twitter.
Сноуден утверждает, что сотрудники Telegram знали о его фейковом аккаунте, но за несколько лет ни разу не пытались заблокировать канал.
Ранее экс-сотрудник АНБ уже называл небезопасным Telegram. Тогда он предостерег политиков от использования мессенджера.
В настоящее время Сноуден живет в России. В прошлом году у него родился сын.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram