Сноуден раскритиковал Telegram из-за фейковых каналов

Руководство мессенджера знает о существовании таких аккаунтов, но не блокирует их, рассказал экс-сотрудник АНБ США

Эдвард Сноуден раскритиковал бездействие Telegram в отношении фейковых аккаунтов.

"Telegram знает, что нижеприведенная учетная запись — фейк, и у меня нет учетной записи у них. Но они позволили этому парню продолжать публиковать сумасбродный мусор под вывеской "Official_EdwardSnowden" и даже свастику, которую пользователи Telegram посмотрели более 80 тысяч раз", — написал бывший сотрудник АНБ США в Twitter.

Сноуден утверждает, что сотрудники Telegram знали о его фейковом аккаунте, но за несколько лет ни разу не пытались заблокировать канал.

Ранее экс-сотрудник АНБ уже называл небезопасным Telegram. Тогда он предостерег политиков от использования мессенджера.

В настоящее время Сноуден живет в России. В прошлом году у него родился сын.

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