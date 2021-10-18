Пандемия изменила кондитерские предпочтения россиян

Вырос интерес к полезным сладостям

За время пандемии коронавирусной инфекции у россиян изменились предпочтения в отношении кондитерских изделий. Об этом рассказала доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Казанцева.

Эксперт отметила, что в указанный период вырос интерес к полезным сладостям: кондитерские изделия без сахара, печенье из цельнозерновой муки, натуральный мармелад, орехи и сухофрукты.

В целом в пандемию выросли продажи сладостей в онлайн-каналах и, напротив, сократились показатели реализации в офлайне. Сильно росли продажи изделий из шоколада, также пастила, торты, пирожные.

Казанцева объяснила это тем, что традиционно кондитерские изделия являются одним из простых способов поднять себе настроение. Это стало особенно актуально в период пандемии.

При этом россияне стали меньше покупать дорогих сладостей, поскольку сократилось число торжественных мероприятий, для которых приобретались такие товары.

Наряду с этим снизился спрос на развесные сладкие изделия, так как люди стали больше беспокоиться о гигиене.

Специалист также рассказала, что популярность сладостей можно оценить по популярности бизнес-идей в сфере внедомашнего питания. В 2021 году популярными стали вафли, например, бельгийские. Традиционно популярными остаются пончики, мармелад, марципаны, пироги и торты, рассказала Казанцева АГН "Москва".

Ранее сообщалось, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции россияне стали осторожнее относиться к походам по магазинам. 57% опрошенных заявили, что не стали чаще ходить по магазинам в течение последнего года, причем 30% откажутся делать покупки там, где нельзя сделать это бесконтактным способом.

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