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Врач назвал ежедневную норму сахара без вреда для здоровья

10:24
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Он попадает в организм даже с несладкими продуктами

Взрослый человек может употреблять в день не более 50 грамм сахара без вреда для здоровья.
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Это примерно 10 чайных ложек сахара, рассказала агентству "Москва" врач-эндокринолог Олеся Гурова. Однако стоит учитывать, что сахар содержится даже в несладких на первый взгляд продуктах.

"Чаще всего люди получают сахар не только со сладостями - печеньем, конфетами и прочим - но и с такими продуктами, как соусы, сладкие йогурты, быстрые завтраки, и, конечно, напитки", - рассказала врач.

Так, например, в банке газировки содержится около семи чайных ложек сахара, то есть практически дневная норма. Избыточное потребление сахара может привести к заболеванию сердца, избыточному весу, кариесу и сахарному диабету второго типа.

Если хочется съесть сладкого, то лучше его заменить фруктами и сухофруктами. Врачи рекомендуют съедать за день порядка пяти порций овощей и фруктов.

"Порция - это примерно чашка ягод, фрукт размером с кулак - яблоко, груша, долька арбуза", - объяснила Гурова.

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