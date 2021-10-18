Первая нитка "Северного потока - 2" готова к работе

Ее заполнили техническим газом

Как сообщил оператор "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG, первая нитка газопровода заполнена техническим газом.

"В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 миллионов кубических метров, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа", - приводит сообщение оператора "Интерфакс".

На второй нитке пусконаладочные работы продолжаются.

Строительство "Северного потока - 2" было полностью завершено 10 сентября. Газопровод состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он проходит через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии по дну Балтийского моря.

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