Генсек НАТО призвал рассматривать угрозу Китая вкупе с Россией

Это будет отражено в новой стратегической концепции альянса

Китай и Россию не следует рассматривать как две отдельные угрозы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По словам главы Североатлантического альянса, следует учесть, что Китай и Россия тесно сотрудничают между собой. Ввиду этого при увеличении расходов НАТО на оборонные технологии блок имеет в виду оба государства.

Столтенберг также заявил, что безопасности Европы угрожают кибервоможности Китая, его новые технологии и ракеты дальнего радиуса действия. "Возросшая мощь Китая" приближается к границам стран альянса.

С учетом этого будет сформирована новая доктрина НАТО на следующее десятилетие, подчеркнул генсек. При этом в текущей версии документа от 2010 года Китай не упомянут в качестве угрозы.

Новая стратегическая концепция НАТО-2030 будет принята в ходе очередного саммита блока, который пройдет в 2022 году в Испании, пишет The Financial Times.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не заинтересована в разобщении Европы и никому не угрожает, а ищет партнеров. Перспективу вступления Украины в НАТО Песков назвал худшим сценарием.

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