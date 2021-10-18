ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве открылись 30 новых точек экспресс-тестирования на COVID-19

10:47
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Тестирование прошли более 20 тысяч человек

В Москве открылись еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронвирусную инфекцию.

Таким образом, количество точек бесплатного тестирования увеличилось до 50, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Новые пункты открылись в 13 МФЦ, в 10 торговых центрах и в 7 транспортно- пересадочных узлах.

"Мы видим интерес со стороны жителей - экспресс-тесты в МФЦ и торговых центрах прошли уже более 20 тысяч москвичей", - подчеркнула она.

Сдать экспресс-тест могут бесплатно все желающие. Дети могут пройти экспресс-тестирование только в присутствии родителей. Тех, у кого экспресс-тест даст положительный результат, попросят оставаться дома до получения результата ПЦР по SMS, он также отобразится в электронной медицинской карте. Если результат ПЦР-теста окажется положительным, случай заболевания будет считаться подтвержденным.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Экспресс-тестирования на COVID-19
Экспресс-тестирования на COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.