В Москве открылись 30 новых точек экспресс-тестирования на COVID-19

Тестирование прошли более 20 тысяч человек

В Москве открылись еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронвирусную инфекцию.

Таким образом, количество точек бесплатного тестирования увеличилось до 50, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Новые пункты открылись в 13 МФЦ, в 10 торговых центрах и в 7 транспортно- пересадочных узлах.

"Мы видим интерес со стороны жителей - экспресс-тесты в МФЦ и торговых центрах прошли уже более 20 тысяч москвичей", - подчеркнула она.

Сдать экспресс-тест могут бесплатно все желающие. Дети могут пройти экспресс-тестирование только в присутствии родителей. Тех, у кого экспресс-тест даст положительный результат, попросят оставаться дома до получения результата ПЦР по SMS, он также отобразится в электронной медицинской карте. Если результат ПЦР-теста окажется положительным, случай заболевания будет считаться подтвержденным.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram