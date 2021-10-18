Сахалин приходит в себя после удара стихии

Накануне мощный ураган ломал деревья, срывал крыши и линии электропередачи

Мощный циклон обрушился сразу на несколько регионов Дальнего Востока. Метель и ураганный ветер - в Хабаровском крае, на Камчатке. В эпицентре стихии оказался Сахалин. Повреждены крыши домов, оборваны линии электропередачи, повалены деревья. Погибли два человека. Несколько тысяч жителей остались без света.

Сахалин приходят в себя после удара стихии. Накануне мощный ураган ломал деревья, срывал крыши и линии электропередачи. Порывы ветра достигали 35 метров в секунду. Тысячи людей до сих пор остаются без света. Над устранением последствий работают коммунальные службы.

Металлические листы обрушились на тротуар, где в этот момент проходили люди. Два человека погибли от удара тяжелой конструкции. Сейчас прокуратура выясняет обстоятельства случившегося. На севере Сахалина школьников перевели на дистанционное обучение. После ураганного ветра на регион обрушилась метель. Такое неожиданное и резкое наступление зимы.

Циклон бушует сейчас на всей территории Дальнего Востока. В Хабаровском крае из-за метели пришлось закрывать несколько участков федеральных трасс. На Камчатке задержаны авиарейсы. Резкое похолодание ожидается и на европейской части страны.

В столице уже завтра синоптики обещают первый снег, а в среду - гололед и ночные заморозки. Но зима не задержится надолго. Москву ждет барическая пила с резкими перепадами температур и давления.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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