Турция может закупить российские истребители

При одном условии

Глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил в эфире Kanal 7, что республика может закупить российские истребители Cу-35 и Су-57. Условием для этого является заморозка Соединенными Штатами продажи F-16 вслед за F-35.

"Если будет необходимо, то в любой момент может быть открыта тема Су-35 и Су-57. Наша промышленность делает все, чтобы обеспечивать нашу безопасность, и если что-то нужно дополнительное, то мы всегда сможем найти выход", - отметил глава управления.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Штаты предложили его стране купить истребители F-16.

Россия готова провести переговоры с турецкой стороной по истребителям Су-35 и Су-57, сообщил в беседе с РИА "Новости" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

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