ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Турция может закупить российские истребители

10:50
  • понедельник
  • 18 октября 2021

При одном условии

Глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил в эфире Kanal 7, что республика может закупить российские истребители Cу-35 и Су-57. Условием для этого является заморозка Соединенными Штатами продажи F-16 вслед за F-35.
Россия впервые перебросила в Сирию истребители с "Кинжалами"

"Если будет необходимо, то в любой момент может быть открыта тема Су-35 и Су-57. Наша промышленность делает все, чтобы обеспечивать нашу безопасность, и если что-то нужно дополнительное, то мы всегда сможем найти выход", - отметил глава управления.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Штаты предложили его стране купить истребители F-16.

Россия готова провести переговоры с турецкой стороной по истребителям Су-35 и Су-57, сообщил в беседе с РИА "Новости" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Самолет СУ-57
Самолет СУ-57
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.