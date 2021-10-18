Появились подробности гибели 4 россиян в Албании

Рассматривается сразу несколько версий случившегося, в том числе убийство

В Албании расследуют обстоятельства гибели российских туристов. Тела четырех человек - двух мужчин и двух женщин - обнаружили в отеле курортного поселка. По данным СМИ, рассматривается сразу несколько версий случившегося, в том числе убийство.

Российские туристы выбрали пятизвёздочный отель на берегу Адриатического моря с высоким рейтингом и хорошими отзывами. В Албанию отправились вчетвером: супруги Сергей и Наталия Буренковы, их дочь Екатерина и её жених Никита - после отпуска молодые люди хотели пожениться. Рекламные ролики в интернете обещали незабываемый отдых. На кадрах - благоустроенный пляж, шикарный ресторан и роскошный банный комплекс с бассейном. Именно туда постояльцы отправились в пятницу вечером. Ближе к ночи их тела обнаружил сотрудник гостиницы.

Подробностей случившегося мало. Известно, что причиной смерти стало удушье. Но что его вызвало, пока никто не знает. Алкоголь и наркотики погибшие не употребляли. Других веществ, которые могли привести к асфиксии, рядом с местом отдыха не обнаружено. Полиция проверяет систему вентиляции на предмет неисправности. Официальные версии не озвучиваются. Но пресса активно обсуждает разные варианты - от пищевого отравления до убийства. Albanian Daily News утверждает, что правоохранители тщательно изучают показания сотрудника отеля, и цитирует его слова: "Российские туристы сообщили, что хотят воспользоваться бассейном, который в то время был закрыт. Утром в пятницу я обработал его хлором, чтобы гости смогли отдохнуть".

Журналисты предполагают, что сотрудник мог переборщить с хлором, а туристы - отравиться его парами. Пробы воды переданы на экспертизу. В российском посольстве призывают дождаться её результатов и не распространять ложные сведения. Дипломаты находятся в постоянном контакте с полицией и рассчитывают на тщательное расследование.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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