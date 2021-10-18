В Крыму выросло производство морских деликатесов

Крымский продукт пользуется большим спросом

В Крыму в этом году значительно увеличились объёмы производства морских деликатесов. Так на предприятии в Севастопольской бухте вырастили более ста тонн устриц. Это в несколько раз больше, чем планировалось. На ферме при помощи самых современных технологий созданы идеальные условия для этих моллюсков.

Этот толстый и длинный канат и есть хребтина (см. видео). На нем словно позвонки - по двести сеток с устрицами. 7 гектаров – небольшой участок, но позволяет вырастить до миллиона моллюсков в год.

Свой огород работники в шутку называют - островок безопасности на оживленной трассе. Ферма находится прямо на входе в Севастопольскую бухту. Есть даже постоянные посетители – бакланы и чайки. Правда, птицы о деликатесах только мечтают.

Молодь размером с семечко вырастает до товарной устрицы весом под 100 граммов за 2-3 года. В каждом садке по 500 штук и за ними нужен постоянный уход. Каждые три месяцы устрицы перебирают, сортируют по размеру, чистят от водорослей и вредителей.

Главная опасность – рапаны. Попадая в сетку, они растут, поглощая устриц. Хищных моллюсков случайно завезли на судах с Дальнего Востока в 50-е годы прошлого века. В итоге, рапаны уничтожили местный двустворчатый деликатес. Сейчас на полуострове в основном выращивают французских мальков. Но вкус все равно особенный.

"Соленость Черного моря 18 промилле, что позволяет здесь размножаться определенному фитопланктону, который придает ей особенный нежный вкус. Вы можете, попробовав ее ощутить такую свежесть огурца и определенную сладость", - рассказывает директор предприятия Владислав Шенявский.

Это первая на полуострове устричная ферма. Вместе с учеными из Института биологии южных морей здесь с 2005 года изучали возможность промышленного разведения моллюсков в Черном море.

"На стадии эксперимента была задача отработать штормоустойчивые подводные конструкции. В виду того, что мы находимся в открытом море, здесь довольно сильные бывают шторма и нужно, чтобы все эти конструкции подводные выдерживали", - говорит директор предприятия Владислав Шенявский.

Технология отработана. На очереди - создание питомника по выращивают отечественного спата – мальков устриц. Спрос огромный. Сейчас в Севастополе действуют уже порядка 10 хозяйств. Помогают и региональные субсидии – предпринимателям возвращают до 50% затрат. Объемы производства в разы опережают даже самые оптимистичные прогнозы.

"Экономически в планах, которые прогнозировались раньше при формировании общей программы аква- и марикультуры,.. в планах было производство на 2021 год 52 тонны, потому что в программе считается общее производство: и мидии, и устрицы. Но только по мидиям мы выходим в этом году более чем на 300 тонн производства, и по устрице - более 100 тонн", - говорит директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя Вадим Кирпичников.

Сегодня деликатес подают практически в каждом прибрежном ресторане. А еще крупные партии отправляют на материк. На курортах Краснодарского Края, в Петербурге, Москве и других крупных городах страны все чаще предпочитают французскому крымский бренд.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Севастополь.

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