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В Пермском крае возбудили уголовные дела из-за стрельбы в школе

11:01
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Расследование взято следственным управлением на особый контроль

Уголовные дела возбуждены по факту стрельбы в школе в Октябрьском городском округе Пермского края. Об этом в понедельник, 18 октября, рассказали в краевом главке Следственного комитета.
Ребенок пострадал при стрельбе в школе в Пермском крае

Следователи возбудили дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса (халатность) и ч. 1 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование взято следственным управлением на особый контроль.

В рамках расследования устанавливаются мотивы действий несовершеннолетнего правонарушителя. Также предстоит выяснить, как подросток получил доступ к оружию. Будут исследованы условия хранения оружия, дана оценка своевременности и качеству его проверки соответствующими контролирующими органами.

Исследуются вопросы качества охраны образовательного учреждения, будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц, допустивших факт перемещения вооруженного школьника по территории учебного заведения.

Кроме того, проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. "в, е" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (покушение на убийство малолетнего общеопасным способом), сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета по Пермскому краю.

18 октября шестиклассник произвел два выстрела из оружия в стену и в потолок в здании школы. Директор учебного учреждения убедила подростка отдать ей оружие. В результате инцидента один ребенок получил резаные раны от осколков разбившегося стекла.

В правоохранительных органах рассказали, что школьнику не грозит уголовная ответственность в силу возраста, однако суд может принять решение о его отправке в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

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