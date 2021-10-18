Обязательную вакцинацию ряда граждан ввели в Калужской области

Прививка - единственный способ защититься от коронавируса

Власти Калужской области приняли решение о введении обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для определенных категорий населения. Об этом в понедельник, 18 октября, рассказали в пресс-службе областного правительства.

Как уточнил на заседании правительства губернатор Калужской области Владислав Шапша, пройти вакцинацию должны не менее 80 % сотрудников в сферах образования, культуры, промышленности, сферы услуг, с учетом переболевших COVID-19 за последние шесть месяцев.

К настоящему времени прививки сделали 318 тысяч жителей Калужской области. В Барятинском, Перемышльском, Жиздринском районах привито более 60% населения.

В прививочных пунктах Калужской области имеются четыре вакцины от коронавирусной инфекции. Важно не затягивать с вакцинацией, поскольку это единственный способ защитить себя. По данным медиков, в 99% случаев привитые люди реже болеют и саму болезнь переносят легче и без осложнений, сообщается в группе "ВКонтакте" правительства региона.

Российские врачи ранее рассказали о симптоме коронавируса, который может проявляться только у привитых граждан. У большинства сделавших прививку и после этого заразившихся наблюдается сильное чихание. Врачи советуют при появлении такого симптома по возможности остаться дома и сдать тест на коронавирус.

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