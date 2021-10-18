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ABBA выпустит ранее неизданную песню

11:12
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Скоро у группы выходит и первый за 40 лет альбом

В пятницу на этой неделе шведская группа ABBA выпустит композицию Just A Notion.
Группа ABBA возвращается на сцену после 40-летнего перерыва

"Любимая фанатами ABBA Just A Notion выходит в пятницу, 22 октября. Песня была впервые записана еще в 1978 году, но так и не вышла", - сказано в заявлении группы.

АВВА записала Just A Notion во время работы над шестым студийным альбомом Voulez-Vous.

Ранее представители группы сообщили, что 5 ноября впервые за последние 40 лет будет выпущен альбом Voyage. В Лондоне в честь этого состоится шоу, специально для которого строится арена на 3 тысячи зрителей.

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