ABBA выпустит ранее неизданную песню

Скоро у группы выходит и первый за 40 лет альбом

В пятницу на этой неделе шведская группа ABBA выпустит композицию Just A Notion.

"Любимая фанатами ABBA Just A Notion выходит в пятницу, 22 октября. Песня была впервые записана еще в 1978 году, но так и не вышла", - сказано в заявлении группы.

АВВА записала Just A Notion во время работы над шестым студийным альбомом Voulez-Vous.

Ранее представители группы сообщили, что 5 ноября впервые за последние 40 лет будет выпущен альбом Voyage. В Лондоне в честь этого состоится шоу, специально для которого строится арена на 3 тысячи зрителей.

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