Лукашенко назвали главой сети перевозчиков нелегальных мигрантов

Ситуация на границе с Польшей, Латвией и Литвой остается напряженной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко использует нелегальных мигрантов, чтобы влиять на европейские государства.

Такое мнение выразил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он назвал белорусского лидера главой государственной сети перевозчиков нелегальных мигрантов".

Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС начался после решения Лукашенко ослабить контроль за потоком нелегалов и наркотрафиком в ответ на европейские санкции. На увеличение количества мигрантов, следующих через Белоруссию, пожаловались Польша, Литва и Латвия.

Власти Польши приняли решение о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией.

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