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Лукашенко назвали главой сети перевозчиков нелегальных мигрантов

11:25
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Ситуация на границе с Польшей, Латвией и Литвой остается напряженной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко использует нелегальных мигрантов, чтобы влиять на европейские государства.
Лукашенко сообщил о катастрофе на границе с ЕС

Такое мнение выразил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он назвал белорусского лидера главой государственной сети перевозчиков нелегальных мигрантов".

Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС начался после решения Лукашенко ослабить контроль за потоком нелегалов и наркотрафиком в ответ на европейские санкции. На увеличение количества мигрантов, следующих через Белоруссию, пожаловались Польша, Литва и Латвия.

Власти Польши приняли решение о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией.

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