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Испанских монархов лишат неприкосновенности

11:36
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Об этом заявил премьер страны

Премьер Испании заявил в эфире радиостанции Cadena SER, что закрепленная в конституции неприкосновенность монарха должна быть упразднена.
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"Я думаю, что нет необходимости признания этого статуса в отношении главы государства. Я думаю, что это продукт другой эпохи, другого легитимного этапа нашей демократии, но не консолидированного демократического этапа с более чем 40-летней историей", - сказал глава кабмина.

В настоящее время в испанской конституции (статья 56.3) сказано следующее: "личность короля неприкосновенна, и он не подлежит ответственности".

В 2014 году от испанского престола отказался Хуан Карлос I. В стране ведется несколько расследований, которые имеют отношение к его деятельности. Сейчас король Испании - его сын Филипп VI.

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