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Цены на овсянку в России достигли рекордного уровня

11:46
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Отметку в 80 рублей за килограмм овсянка преодолела впервые за историю наблюдений

Стоимость хлопьев для приготовления овсяной каши в России достигла рекордно высокого уровня. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Минсельхоз предложит новые меры по борьбе с подорожанием продуктов

В ведомстве подсчитали, что в августе 2021 года средние розничные цены на геркулес (очищенные и обработанные зерна овса) составили 80,5 рубля за килограмм. В сентябре цены выросли до 80,9 рубля.

При этом отметку в 80 рублей за килограмм овсянка преодолела впервые за историю наблюдений Росстата, минимум с 2000 года.

Наряду с геркулесом с начала 2021 года подорожали другие разновидности овсянки для каши, включая хлопья быстрого приготовления — на 15% относительно января-августа 2020 года, подтверждают данные компании GfK, которая отслеживает покупки более 20 тысяч российских домохозяйств.

Производители объясняют рост цен на овсянку в ритейле увеличением закупочных цен у поставщиков в связи с удорожанием сырья и упаковки, низкой урожайности овса, сокращения посевных площадей, засуху, а также тяжелые условия уборки в ряде ключевых регионов, где выращивают данную культуру, сообщает РБК.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что меры властей по сдерживанию цен на продукты оказались эффективными, но нужен дополнительный комплекс решений, который стабилизирует ситуацию в долгосрочной перспективе.

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