Врачи рассказали о состоянии пострадавших при авиакатастрофе в Татарстане

Две остаются в больнице

Четверо пациентов, пострадавших при крушении самолета L-410 в Татарстане, выписаны из больницы.

Еще двое продолжают лечение в состоянии средней тяжести, передает РИА Новости. По словам врачей, у обоих наблюдается положительная динамика.

Самолет L-410 разбился в Мензелинском районе Татарстана утром 10 октября. на борту находились 20 парашютистов местного аэроклуба и два члена экипажа. Погибли 16 человек, шестерых удалось спасти.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По предварительным данным, у самолета отказал левый двигатель.

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