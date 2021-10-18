В России установлен новый антирекорд по коронавирусу

Выявлено 34325 заболевших за сутки

В России за минувшие сутки зарегистрировано 34325 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.



Скончались за сутки 998 человек, выздоровел 16431 заболевший.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 6823. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 3097 человек, в Московской области - 2768.

За весь период пандемии в стране выявлено 8027012 случаев инфекции. Умерли 224310 пациентов. Выздоровели 7017055 человек.

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