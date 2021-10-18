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MacBook и AirPods: что Apple покажет на второй осенней презентации

12:04
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Шоу состоится уже в понедельник

Журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал, чего ожидать от второй осенней презентации компании Apple, которая состоится в понедельник.
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"Покажут 14 и 16-дюймовые модели MacBook Pro. Ожидается, что экраны ноутбуков будут отличаться новым соотношением сторон 14:9", - отметил эксперт.

Он добавил, что матрицу выполнят по технологии mini LED, а изображение будет обновляться на частоте 120 Гц. Внутри новых MacBook Pro будут однокристальные системы Apple M1X Pro и Apple M1X Max.

Также Apple может показать третью генерацию беспроводных наушников AirPods. Дизайн им достанется от AirPods Pro, но там не будет активного шумодава.

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