В Москве вылечили еще 3237 пациентов с COVID-19

За сутки госпитализировано 1267 человек

За сутки московские врачи вылечили от коронавируса еще 3237 пациентов, сообщили в понедельник в оперштабе по контролю за распространением заболевания.

Всего в столице поправились от COVID-19 уже 1 536 156 человек.

"В Москве выявлено 6823 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 1267 человек, скончались 69 пациентов. На ИВЛ находится 639 человек", - сказано в сообщении.

В оперштабе напомнили также о необходимости сделать прививку от коронавируса. Пройти вакцинацию можно в поликлинике или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация представлена здесь.

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