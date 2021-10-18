Губернатор наградит директора школы, обезоружившего пермского школьника

Женщина проявила героизм

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин планирует наградить директора школы, которая самостоятельно обезоружила школьника.

"Сейчас проходит проверка. Предварительно, все так и есть. Относительно вознаграждения и благодарности мы никогда не оставляем людей без внимания, когда они проявляют героизм", - заявил он изданию "Подъем".

18 октября в Октябрьском городском округе Пермского края шестиклассник произвел два выстрела из оружия в стену и в потолок в здании школы. Директор учебного учреждения убедила подростка отдать ей оружие. В результате инцидента один ребенок получил резаные раны от осколков разбившегося стекла.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Школьнику не грозит уголовная ответственность в силу возраста, однако суд может принять решение о его отправке в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram