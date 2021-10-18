Роскосмос назвал дату запуска "хохломской" ракеты

Дмитрий Рогозин предложил украшать космические корабли гжелью и хохломой

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", украшенной хохломскими узорами, запланирован на 28 октября. Об этом в понедельник, 18 октября, рассказали в Роскосмосе.

Согласно плану запусков космических аппаратов на 2021 год, 28 октября 2021 года в 03:00 по московскому времени с космодрома Байконур должен состояться пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" и транспортного грузового корабля "Прогресс МС-18". Резервной датой запуска назначено 29 октября.

Стыковка "Прогресса" с Международной космической станцией должна произойти 30 октября. Корабль доставит на МКС топливо, воду и другие полезные грузы, сообщается на официальном сайте Роскосмоса.

Летом 2020 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил украшать космические корабли гжелью и хохломой, чтобы поддержать внутренний туризм и сохранить традиции русских народных промыслов. У Рогозина есть и другая идея – выпустить целую серию ракет-носителей с изображением городов Золотого кольца.

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