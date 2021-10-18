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Лукашенко: Запад нацелился на смену власти в Белоруссии

12:26
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Для этого используются санкции, уточнил белорусский лидер

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в понедельник, что коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти.
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Как уточнил белорусский лидер - конечная цель этих действий Запада заключается в "уничтожении независимости государства". Властям следует это "понимать и ощущать каждый день и каждый час".

"Задействуются санкции. Финансируются протесты, экстремизм, терроризм. Подбираются и готовятся боевики. Мы это не просто знаем, мы с этим работаем", - сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.

Ранее президент объяснил белорусам, как выстоять в нынешнем геополитическим противостоянии. Необходимо укреплять экономику страны - тогда ей не будут страшны ни поляки, ни американцы.

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