Лукашенко: Запад нацелился на смену власти в Белоруссии

Для этого используются санкции, уточнил белорусский лидер

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в понедельник, что коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти.

Как уточнил белорусский лидер - конечная цель этих действий Запада заключается в "уничтожении независимости государства". Властям следует это "понимать и ощущать каждый день и каждый час".

"Задействуются санкции. Финансируются протесты, экстремизм, терроризм. Подбираются и готовятся боевики. Мы это не просто знаем, мы с этим работаем", - сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.

Ранее президент объяснил белорусам, как выстоять в нынешнем геополитическим противостоянии. Необходимо укреплять экономику страны - тогда ей не будут страшны ни поляки, ни американцы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram