В Сочи из-за ДТП может взорваться газ

Место аварии оцеплено

В Краснодарском крае перекрыли трассу после ДТП с газовозом, перевозившим с пропаном.

Авария произошла на серпантине федеральной трассы А-147 Джубга в районе санатория "Белая дача". По предварительным данным, газовоз занесло при входе в поворот, передает "Интерфакс".

Есть угроза разгерметизации емкости и взрыва, из-за этого движение по направлениям в Сочи и Джубгу оцеплено. На месте работают сотрудники МЧС, ГИБДД, газовой и пожарной служб. Водителей просят воздержаться от поездок в районе ДТП.

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