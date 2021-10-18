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В Сочи из-за ДТП может взорваться газ

12:57
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Место аварии оцеплено

В Краснодарском крае перекрыли трассу после ДТП с газовозом, перевозившим с пропаном.

Авария произошла на серпантине федеральной трассы А-147 Джубга в районе санатория "Белая дача". По предварительным данным, газовоз занесло при входе в поворот, передает "Интерфакс".

Есть угроза разгерметизации емкости и взрыва, из-за этого движение по направлениям в Сочи и Джубгу оцеплено. На месте работают сотрудники МЧС, ГИБДД, газовой и пожарной служб. Водителей просят воздержаться от поездок в районе ДТП.

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