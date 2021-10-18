Ковальчук будет генменеджером сборной на ОИ в Пекине

Ранее форвард заявил, что хочет вернуться в НХЛ

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов сообщил на пресс-конференции, что нападающий Илья Ковальчук назначен генеральным менеджером команды.

"Илья Ковальчук будет генеральным менеджером на этот олимпийский цикл. Он участвовал в пяти Олимпиадах, он знает всех ребят из КХЛ и НХЛ. Думаю, что он знает про каждого хоккеиста многие вещи, которых не знаю я. Это плюс для нашего тренерского штаба", - цитирует специалиста "Интерфакс".

По поводу дальнейшей карьеры Ковальчука Жамнов отметил, что это решение игрока.

В апреле Ковальчук покинул омский "Авангард", заявив о желании вернуться в НХЛ. Пока что его не подписала ни одна из североамериканских команд.

За океаном форвард играл за "Вашингтон", "Лос-Анджелес", "Нью-Джерси" и "Атланту". Всего в НХЛ на его счету 454 гола и 450 результативных передач в 966 матчах.

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