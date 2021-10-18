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В Москве усилили контроль за ношением масок

13:01
  • понедельник
  • 18 октября 2021

За ношением масок в транспорте следят около 500 контролеров

Москвичей предупредили об усилении контроля за ношением масок в общественном транспорте. В частности, выросло число контролеров.

Замруководителя ГКУ "Организатор перевозок" Елена Мясищева сообщила, что теперь каждый день за ношением масок в транспорте следят около 500 контролеров. Неделю назад их было около 400, передает "Россия 24".

В Москве за сутки выявлено 6 823 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализировано 1 267 человек, скончались 69 пациентов. На ИВЛ находится 639 человек.

В городе выздоровели ещё 3 237 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 536 156.

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