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В Финляндии открыли первый автомат по продаже дров

13:20
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Цена вопроса - 3,95 евро за охапку

Как сообщил в понедельник канал MTV-3, в городе Оулу в Финляндии открыли первый автомат, в котором можно купить дрова.
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Идея пришла к автору, когда они с другом пришли в место для разжигания костра и не нашли там дров.

Автомат открыли на острове Хиетасаари. Цена за охапку дров составляет 3,95 евро, всего в автомате 30 люков с дровами. Оплачивать можно с помощью мобильного телефона.

СМИ пишут, что это первый подобный автомат в мире.

Ранее в специальные места для розжига костров на территории Оулу перестали возить бесплатные дрова из-за краж.

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