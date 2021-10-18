ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Оренбуржье семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем

13:27
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Спиртное продала бабушка пострадавшей

В Оренбургской области семилетнюю девочку госпитализировали после отравления алкоголем.
Появились подробности о расследовании отравлений алкоголем в Оренбургской области

Инцидент произошел в Гае. Девочка вместе со своей 17-летней подругой выпила алкоголь, который принес 15-летний парень. Затем первоклассница почувствовала себя плохо.

"Малолетняя пострадавшая почувствовала тошноту и вернулась домой, где обо всем рассказала маме", - сообщили МВД по Оренбургской области.

Полицейские установили, что юноша купил алкоголь у 58-летней бабушки пострадавшей, передает ТАСС.

По факту госпитализации ребенка следователи и сотрудники прокуратуры проводят проверку. К административной ответственности привлечены все участники произошедшего. Жидкость, которой отравилась девочка, направили на экспертизу.

Ранее стало известно, что жители нескольких населенных пунктов Оренбуржья отравились контрафактным алкоголем. По последним данным, погибли 35 человек, еще 64 пострадали.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Скорая помощь
Скорая помощь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.