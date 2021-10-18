В Оренбуржье семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем

Спиртное продала бабушка пострадавшей

В Оренбургской области семилетнюю девочку госпитализировали после отравления алкоголем.

Инцидент произошел в Гае. Девочка вместе со своей 17-летней подругой выпила алкоголь, который принес 15-летний парень. Затем первоклассница почувствовала себя плохо.

"Малолетняя пострадавшая почувствовала тошноту и вернулась домой, где обо всем рассказала маме", - сообщили МВД по Оренбургской области.

Полицейские установили, что юноша купил алкоголь у 58-летней бабушки пострадавшей, передает ТАСС.

По факту госпитализации ребенка следователи и сотрудники прокуратуры проводят проверку. К административной ответственности привлечены все участники произошедшего. Жидкость, которой отравилась девочка, направили на экспертизу.

Ранее стало известно, что жители нескольких населенных пунктов Оренбуржья отравились контрафактным алкоголем. По последним данным, погибли 35 человек, еще 64 пострадали.

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