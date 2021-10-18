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Врач предупредил о случаях госпитализации детей в реанимацию с COVID-19

13:19
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Есть и летальные случаи

Появились случаи госпитализации в реанимационные отделения детей с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 18 октября, рассказал профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
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Эксперт отметил, что подобные случаи пока редки, однако есть ситуации и с летальным исходом.

При этом Малышев подчеркнул, что говорить о вакцинации детей от коронавируса можно будет лишь после получения заключения Министерства здравоохранения, сообщает РИА Новости.

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов ранее отметил, что "дельта"-штамм коронавируса стал чаще поражать детей. В отличие от взрослых, у маленьких пациентов это приводит к поражению не только дыхательной системы, но и сердечно-сосудистой, ЖКТ, нервной системы, свертывающей, иммунной.

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