В Госдуме обсудили проект бюджета

Все соцобязательства будут выполнены

В Госдуме сегодня обсуждали проект бюджета страны на ближайшие три года. Состоялось заседание профильного комитета.

Документ подготовили в правительстве и в конце сентября внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Теперь депутатам предстоит детально рассмотреть каждую запланированную статью доходов и расходов.

Участники заседания отметили, что в проекте бюджета будет учтена инфляция этого года. Кроме того, будут выполнены все социальные обязательства и задачи, которые поставил президент в послании Федеральному собранию.

"Предлагается выделить 41,5 трлн рублей — это вопрос социальной поддержки граждан. На поддержку экономики и регионов — более 15 трлн рублей, на здравоохранение — почти 11 трлн рублей. При этом эти средства только из федерального бюджета", - рассказал глава комитета по бюджету Андрей Макаров.

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