Первую нитку "Северного потока - 2" заполнили техническим газом

Он создал нужное давление в трубе

Первую нитку "Северного потока-2" сегодня заполнили техническим газом в объёме 177 миллионов кубометров. Это обеспечило необходимое для дальнейшей транспортировки топлива давление, сообщили в компании-операторе. На второй нитке газопровода продолжаются пусконаладочные работы.

Технически "Северный поток-2" будет полностью готов к запуску в ближайшие дни. Но для начала эксплуатации нужно получить сертификат соответствия условиям газовой директивы ЕС. Заявку должны одобрить германский регулятор и Еврокомиссия. Процесс может занять несколько месяцев.

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