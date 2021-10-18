ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Первую нитку "Северного потока - 2" заполнили техническим газом

14:57
  • понедельник
  • 18 октября 2021

Он создал нужное давление в трубе

Первую нитку "Северного потока-2" сегодня заполнили техническим газом в объёме 177 миллионов кубометров. Это обеспечило необходимое для дальнейшей транспортировки топлива давление, сообщили в компании-операторе. На второй нитке газопровода продолжаются пусконаладочные работы.

Технически "Северный поток-2" будет полностью готов к запуску в ближайшие дни. Но для начала эксплуатации нужно получить сертификат соответствия условиям газовой директивы ЕС. Заявку должны одобрить германский регулятор и Еврокомиссия. Процесс может занять несколько месяцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
"Северный поток-2"
"Северный поток-2"
Северный поток - 2
Северный поток - 2
Северный поток - 2
Северный поток - 2
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.