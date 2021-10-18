В Подмосковье журавли готовятся к перелету на юг

Пернатые отправятся в Израиль и Турцию

Последние журавли отправляются из Подмосковья в тёплые края. Перед трудным перелётом птицы, как обычно, набираются сил в заказнике под Талдомом. Ещё в сентябре там квартировали почти две тысячи журавлей. Сейчас оставшиеся семейства уже готовятся к долгому вояжу. А потом, сделав прощальный круг над родной землёй, пернатые отправятся в Израиль и Турцию.

Этих изящных высоких птиц с длинной шеей и яркой макушкой можно рассмотреть только через увеличительную оптику. Журавли очень осторожны, близко к себе не подпускают. Хотя на охраняемой территории заказника в Талдомском районе чувствуют себя вполне комфортно. Жуют оставшуюся на полях кукурузу, собираются с силами перед долгим перелетом.

"Улететь им отсюда надо как минимум километров за 200 - до степей в Рязанской области, за Окой. То есть им лететь довольно долго, надо набрать много запасов", - рассказал эколог Евгений Ахатов.

Первые отлеты начались уже с середины сентября - птицы массово мигрировали на зимовку. Заказник "Журавлиная родина" - старинный перевалочный пункт, здесь каждую осень останавливаются до двух тысяч птиц, которые летят транзитом из северных районов. На последней в этом году автоэкскурсии удается застать самых неторопливых обитателей болот.

"Вот там мы сейчас видим чётко - идёт семья журавлей. У кого есть трубы - направьте, поверните. Серые птицы на границе кукурузы - это семья: два взрослых журавля и между ними несколько молодых журавлят", - заявил Ахатов.

Социальная структура у журавлей похожа на человеческую - они тоже живут семьями, а еще активно переговариваются, и считаются довольно умными.

Подробности смотрите в репортаже Натальи Тарасовой.

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