Минфин отказался менять налог на доходы физлиц

В ближайшие три года НДФЛ останется прежним

Изменения, касающиеся налога на доходы физических лиц (НДФЛ), в ближайшие три года не запланированы. Об этом в понедельник, 18 октября, рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

Глава Минфина подчеркнул, что российские власти очень аккуратно относятся к изменению порядка налогообложения в части НДФЛ. В ближайшие три года, на которые расписывается федеральный бюджет, никаких изменений в этой части не предвидится.

Отвечая на вопрос членов комитета Госдумы по бюджету и налогам о возможности использовать прогрессивную шкалу налогообложения для решения проблемы бедности, Силуанов отметил, что "крупные миллиардеры найдут способ, как уйти от налогообложения, в первую очередь пострадает средний класс", сообщает РИА Новости.

В сентябре Министерство финансов предложило внести ряд корректировок в налогообложение физических лиц. В частности, ведомство предлагает обязать сотрудников российских компаний, работающих удаленно из других стран, платить налог на доходы физлиц по законодательству России.

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